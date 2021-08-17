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Dolu yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü

Dolu yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da sağanak etkili oldu
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü!
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DHA

Dün akşam saatlerinde Erzurum kent merkezinde başlayan ve giderek hızını artıran dolu, yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Yaklaşık 15 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar kartopu oynadı bazıları da parklarda adını yazarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adını doluya yazan Lokman Toptaş isimli vatandaş, "Yazın ortasında yağan dolu korkuttu. Her taraf beyaza büründü. Kışın kara adımızı yazdığımız gibi yazında doluya yazdık" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre; kent merkezindeki alt geçitlerin su ile dolması nedeniyle trafik akışı önemli ölçüde aksadı. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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