Dolunay ne zaman, saat kaçta? Kasım dolunayı etkileri neler?

DOLUNAY NE ZAMAN?

Süper Dolunay, 16 Kasım saat 00:28’de Boğa burcunda 24 derecede gerçekleşecek. Dolunay, birçok kültürde ve spiritüel pratikte bir tamamlanma ve arınma dönemi olarak görülür. Dolunay sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girmediği için tam parlaklıkta gözlemlenebilir.

DOLUNAY ETKİLERİ NELER OLACAK?

Her burç için farklı alanlarda etkiler yaratacak olan bu gökyüzü olayındaki dolunay enerjisi her zaman yoğun bir duygusal dönem olarak bilinir, ancak Süper Dolunay olması bu etkiyi daha da derinleştirir.