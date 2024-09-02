Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Domaniç Dağları'na uzanan yol, havadan drone ile görüntülendi
Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan drone ile görüntülendi.
İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.
Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.