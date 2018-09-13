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Domatesin faydaları ve zararları nelerdir? Domates kan yapar mı? İşte besin değerleri...

Her mevsim bulunan yemeklerde, salatalarda bolca tükettiğimiz domates belki de en popüler meyvelerin başında geliyor. Meyve suyu olarak da sıklıkla tükettiğimiz domatesin kalp sağlığının korunması, kanser riskinin azaltılması, cilt sağlığının desteklenmesi gibi sağlık faydaları da saymakla bitmez. Peki domates kan yapar mı? Şimdi, domatesin bazı faydaları ve zararlarını birlikte öğrenelim...

13.09.2018 - 01:49 | Güncelleme:

 

Domatesin sağlık faydaları arasında kalp sağlığının korunması, kanser riskinin azaltılması, büyümüş prostat semptomlarının giderilmesine yardımcı olması, cilt sağlığının desteklenmesi, kemik sağlığının iyileştirilmesi, tromboembolik atak yaşama riskinin azaltılması, lipid başına oksidasyonun miktarının azaltılması ve göz sağlığının desteklenmesi yer almaktadır. Diğer faydalar arasında nörolojik durumların ilerlemesinin önlenmesi, kilo kaybının desteklenmesi ve bağışıklık fonksiyonunun iyileştirilmesi yer alır. Domates aynı zamanda C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini kaynağıdır. İşte dımatesin besin değerleri, faydaları ve zararları...

DOMATES KAN YAPAR MI?

Domates tüketimi anemiyi yani kansızlığı önler. Domateste bulunan yüksek miktardaki C vitamini demirin emilmesi için gereklidir. Bu da domatesin anemiye karşı koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

DOMATESİN FAYDALARI

Domatesin inanılmaz sağlık yararları şunlardır:

Cilt sağlığı

Domatesler yüksek su içeriğiyle cildinizi nemlendirir ve sağlıklı ve parlak tutar.

Vitamin ve besin kaynağı

Sağlığın korunması için gerekli olan, porsiyon başına gerekli günlük vitamin alımının yaklaşık yüzde 20'sini sağlar. Domatesin ayrıca, insan vücudunun uygun şekilde çalışması için gerekli olan tüm pozitif besleyicilere sahip olduğu bilinmektedir.

Kalp sağlığı için önemli

Potasyum içeriği açısından zengin olan domates, nabzı kontrol etmek için yararlı olan yaklaşık 237 mg potasyuma sahiptir bu da ve kalp hastalıklarını ve felçlerini önlemede yararlıdır.

Göz hastalıklarını önleme

Cildin ve göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olan C vitamini, flavonoid B kompleksi, tiamin, folat, niasin vb. vitaminler de domateslerde bulunur.

Yüksek tansiyon

Domates, güçlü bir mineral ve besin maddesi olarak vücudumuzun yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolden korunmasına da yardımcı olur.

Kemikler ve dişler için

Kalsiyum açısından zengin olan domatesin, vücutta kemik gücünü ve kemik oluşumunu iyileştirmede ve dişlerin daha sağlıklı bir halde tutulmasında yararları bulunur.

Serbest radikallerden korur

Domateste bulunan likopen ve zeaksantin gibi bazı flavonoid antioksidanları, anti-serbest radikal özelliklerinden dolayı sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilir.

Anti-kanser özellik

Domatesin antioksidan içeriği, akciğer, kolon ve meme kanserinde kansere eğilimli olabilecek pek çok istenmeyen reaksiyonun önlenmesine de yardımcıdır. Antioksidanlar, vücuttaki kanserojen reaksiyonları önleyerek, serbest radikallerin vücutta daha fazla ilerlemesini engelleyerek kanser tedavisinde yararlar sağlar.

Hücre onarımı ve kas yapımı

Domates, hücre onarımı ve kas yapımı için gerekli olan zengin bir protein kaynağıdır.

Doymuş yağ içeriği en az olan besin

Diğer temel besin maddelerine göre domateste 4 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 18 kalori ve 0 gram doymuş yağ bulunur. Düşük kalori oranı nedeniyle bolca yenebilir.

Düşük kolesterol

Domates tohumlarının kolesterolü yoktur. Böylece, domates tohumları diyetinize kolesterol eklemez. Domates tohumları lif açısından yüksek bir orana sahiptir; lifin kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Domates tohumları ayrıca zengin niasin kaynaklarıdır (B3 vitamini). Niasin, yıllardır kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılmıştır.

Düşük kan basıncı

İsrailli bir araştırmacı, domates tohumlarının kan basıncında önemli bir düşüş meydana getirdiğini buldu. Araştırma, günlük olarak öğütülmüş domatesleri 8 hafta boyunca alan kişilerde kan basıncı seviyelerinin düştüğünü gösterdi. Domates tohumları ve meyvenin kendisi, likopen kompleksi olarak adlandırılan bir antioksidan içerir. Bu, hem sistolik (üst sınır) hem de diyastolik (alt sınır) seviyesinde yaklaşık 5 puanlık bir düşüşü ifade etmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Domates ve domates tohumları bağışıklık arttırıcı maddeler olarak kabul edilmiştir. Domates tohumlarında bulunan antioksidan likopen ve beta-karoten de etkili bağışıklık güçlendirici maddelerdir.

Görmeyi geliştirir

Domatesler ve tohumları yüksek miktarda A vitamini içerir. A vitamini sıklıkla mükemmel görme ile ilişkilendirilmiştir ve bu vitaminin eksikliği gece körlüğüne neden olur. Domates tohumları görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur.

Yaşlanma belirtilerini önler

Domates ve ürünleri cildin oksijeni emmesini sağlayarak yaşlanma belirtilerini önler. Cildin daha az çabayla daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan muhteşem bir doğal cilt bakımı sağlar.

Doğal güneş kremi

Çeşitli çalışmalara göre, domates doğal bir güneş kremi olarak işlev gören likopen adı verilen antioksidan içerir. Bu cildin UV ışınlarından korunmasını sağlar.

Stres rahatlatıcı

Domates özü, ciltte gözle görülür stres belirtileriyle mücadele etmek için sıklıkla lüks vücut masaj yağlarında kullanılır.

Hücresel hasarlarla savaşır

Her gün en az 16 miligram likopen tüketimi, vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve size sağlıklı bir cilt verir. Hücresel hasara ve cildin kızarmasına karşı savaşır ve aynı zamanda nemi korur, böylece ince çizgileri ve kırışıklıkları önler.

Domatesin saça faydaları

Şampuan ve saç kremi gibi birçok saç bakım ürününün, içeriğinde domates ekstresi bulunur. Bunun nedeni, domatesin sağlıklı saçlar için mükemmel uyarıcılar olan A, B, C ve E gibi önemli besinleri içermesidir.

DOMATESİN ZARARLARI

Organik olmayan domateslerin sağlıktan ziyade zarara neden olduğunu belirten sağlık uzmanları vardır.

Beta-bloker ilacı kullanan hastalar aşırıya kaçmadan domates tüketmelidirler.

Çok aşırı tüketilmesi durumunda böbrek sağlığına zarar verebilir.

Böbrek hastalarının domates tüketirken dikkatli olmaları gerekmektedir. Domates, potasyum seviyesini sağlıksızlaştırabilir. Böbrek için de potasyum önemli bir maddedir.

DOMATES MEYVE Mİ, SEBZE Mİ?

Bilim adamları ve aşçılar arasındaki kullanım farklılıklarından dolayı meyve mi yoksa sebze mi oldukları konusunda kafa karışıklığına sebep olan domates, bilimsel olarak kesinlikle bir meyve olarak kabul edilmektedir. Solanum lycopersicum olarak bilinen domates, Güney Amerika'ya özgü bir bitkinin meyvesidir. Olgunlaştıklarında genellikle kırmızıdırlar, ancak sarı, turuncu, yeşil ve mor dahil olmak üzere çeşitli renklerde olabilirler. Dünyada farklı şekil ve lezzet ile birçok alttür domates vardır.

Domatesin besin değeri (100 gr porsiyon başına)

Kalori - 18

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