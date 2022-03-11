Domenec Torrent: Normalde buraya gelip 4 yiyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonu Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile arasında geçen konuşmayı anlatan Domenec Torrent, "Biz arkadaşız Xavi'yle. Uzun yıllar geçirdik birlikte. Birbirimizle futbolla ilgili bir şey konuşmadık. Kucaklaştık ve maçı bitirdik." dedi.

"Fiziken iyiydik takım olarak." diyen Torrent, "Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesaafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." ifadelerini kullandı.

Barcelona maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Torrent, "Bu yüzden Florya'da çok zaman geçiriyoruz. Barcelona'nın ofansif özelliklerini minimalize etmeye çalıştık. Barcelona ile yüz yüze mücadele eden takımlar 4 gol yiyerek gidiyordu. Biz başka plan hazırladık." dedi.

İspanyol teknik adam, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." şeklinde konuştu.