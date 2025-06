Dominik Cumhuriyeti telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Dominik Cumhuriyetinde hangi alan adı uzantısı kullanılır?

1492’de Kristof Kolomb’un Yeni Dünya’ya ayak bastığı ilk topraklardan biri olan Hispaniola Adası’nın doğu yarısı, bugün Dominik Cumhuriyeti adıyla Karayiplerin en popüler destinasyonlarından. Punta Cana sahillerini dolduran milyonlarca turiste, başkent Santo Domingo’nun UNESCO korumasındaki kolonyal sokakları ve Sierra de Bahoruco’nun kahve kokulu dağ kasabaları eşlik ediyor. Coğrafi çeşitlilik aynı zamanda alt yapı çeşitliliğine de yansıyor: Ülkeye ulaşan her çağrıda, her SWIFT döviz transferinde, her konteyner etiketi taramasında ve her alan adı sorgusunda birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan kodlar devreye giriyor. Yazımızın hemen devmında , Dominik Cumhuriyeti telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısını tarihsel bağlam, güncel rakamlar ve uygulamalı ipuçlarına yer veriyoruz.

REKLAM

DOMİNİK CUMHURİYETİ TELEFON KODU NEDİR?

Dominik Cumhuriyeti telefon kodu, Kuzey Amerika Numara Planı’na (NANP) dahil olduğu için +1 ülke kodunu paylaşır fakat ardından gelen üç haneli alan kodu ülkeyi benzersiz kılar. Başlıca alan kodları 809, 829 ve 849’dur. Uluslararası aramada “+1 809” ya da “+1 829” dizisini tuşlayıp yedi haneli yerel numarayı eklemek gerekir. Örnek: İstanbul’dan Santo Domingo’daki 555‑1234 numaralı bir oteli aramak için “+1 809 555 1234” çevrilir.

Mobil operatörler: Claro, Altice ve Viva. 2024 sonunda 5G kapsaması nüfusun %60’ına erişmiş; Punta Cana, La Romana ve Santiago de los Caballeros’da yüksek bant genişliği mevcuttur. Havalimanlarında ön ödemeli turist SIM kartları 10 GB veri ve sınırsız yerel arama içeren paketle 1000 Dominik Pesosu (≈18 USD) fiyata satılır. WhatsApp, Instagram ve Google servislerinde kısıtlama yoktur; eSIM desteği Claro’da uygulanmaya başlamıştır. REKLAM Roaming: AB veya Türkiye hatları Dominik’te yüksek roaming ücreti (günlük 15–20 USD) yansıtabilir; bu nedenle kısa seyahatte dahi yerel SIM avantaj sağlar. Haiti sınırına yakın bölgeye gittiğinizde telefon otomatik olarak +509 ağa geçebilir, bu durum tarifsiz roaming maliyeti oluşturur, manuel ağ seçimi önerilir. DOMİNİK CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ NEDİR? Dominik Cumhuriyeti para birimi Dominik Pesosu (DOP)’dur ve RD$ simgesi kullanılır. ISO 4217 kodu “DOP”. 1 peso = 100 centavo biçiminde bölünse de centavo madeni paralar yalnızca 1 ve 5’lik kupürler hâlinde nadiren dolaşır. Banknotlar 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 pesoda basılır. 2025 yaz kuruyla 1 Amerikan Doları ≈ 58 DOP seviyesinde seyreder. Merkez Bankası (Banco Central de la República Dominicana) dalgalı kur rejimi yürütür, ancak turistik bölgelerde döviz büroları dolar ve euroyu rekabetçi şekilde bozar. POS kullanım oranı yüksek; Visa ve Mastercard hemen her yerde geçer, ama küçük esnaf nakit RD$ ister. QR ile ödeme sistemi “Banreservas TuBilletera” özellikle Santo Domingo ve Santiago’da yaygınlaşmıştır.

Vergi iadesi: Dominik’te tax‑free sistemi yoktur, ancak otellerde %18 KDV ve %10 servis ücreti faturaya eklenir; uzun konaklamalarda önceden fiyat pazarlığı yapmak mümkündür. ATM’ler işlem başına ortalama 250 peso komisyon alır; bazı uluslararası bankalar komisyonu iade eder. REKLAM DOMİNİK CUMHURİYETİ PLAKA KODU NEDİR? Dominik Cumhuriyeti plaka kodu uluslararası trafik sözleşmesine göre “DOM” harfleriyle gösterilir. Beyaz oval etikette siyah DOM yazısı, Schengen dışına çıkan Dominik plakalı araçlar için zorunludur. Yurt içi plakalar 2014 reformundan bu yana beyaz zemin, siyah karakter ve ortada mavi şeritli “República Dominicana” yazısı taşır. Format “A123456” (özel otomobil) veya “M123456” (motosiklet) şeklindedir. Araç sınıfını belirleyen ilk harf sonrası altı rakam bulunur. Ticari araçlar sarı plaka “C123456”, devlet araçları kırmızı plaka “O123456” kullanır. Turistik kiralık araçlar “T” harfiyle başlar ve ülke içinde hız kameraları bu plakayı ayrı sınıfta değerlendirir. Uluslararası taşımacılık: Dominik Cumhuriyeti bir ada devleti olduğu için DOM plakalı TIR’lar Ro‑Ro gemileriyle Port Everglades (ABD) veya Caucedo Limanı’na yüklenir. Avrupa’ya araç göndermek, Panama Kanalı’nı ve Atlantik’i aşan 16–20 günlük lojistik zinciri içerir. Türkiye’ye DOM araçla gelmek pratikte mümkün değildir; gümrükte ek emissiyon belgesi istenir.