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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dominik Livakovic'e milli davet! - Fenerbahçe Haberleri

        Dominik Livakovic'e milli davet!

        Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:52
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        Livakovic'e milli davet!
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        UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan, 20 Mart Perşembe ve 23 Mart Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bu müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

        Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosu şu şekilde:

        KALECİLER

        Dominik Livakovic - Fenerbahçe

        Ivica Ivusic - Pafos

        Dominik Kotarski - PAOK

        DEFANS

        Josko Gvardiol - Manchester City

        Josip Juranovic - Union Berlin

        Duje Caleta - Lyon

        Borna Sosa - Torino

        Josip Sutalo - Ajax

        Josip Stanisic - Bayern Münih

        Marin Pongracic - Fiorentina

        ORTA SAHA

        Luka Modric - Real Madrid

        Mateo Kovacic - Manchester City

        Mario Pasalic - Atalanta

        Nikola Vlasic - Torino

        Luka Sucic - Real Sosiedad

        Martin Baturina - Dinamo

        Kristijan Jakic - Augsburg

        Petar Sucic - Dinamo

        Nikola Moro - Bologna

        Toni Fruk - Rijeka

        FORVET

        Ivan Perisic - PSV

        Andrej Kramaric - Hoffenheim

        Franjo Ivanovic - Saint-Gilloise

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