        Don Kişot müzikalinden görkemli prömiyer

        Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı tiyatro sezonun merakla beklenen prodüksiyonu Don Quixote (Don Kişot) Müzikali'nin dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşen prömiyerine sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı

        Giriş: 01.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:34
        Don Kişot müzikalinden görkemli prömiyer
        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote Müzikali, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşındı. 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve çarpıcı kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon seyirciyle buluştu.

        Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlikle büyüleyici bir performans sergilerken, Zuhal Olcay, Aldonza rolünde güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi sundu. Cengiz Bozkurt, Sancho Panza karakterine kattığı mizahi yorumla salondan büyük alkış aldı.

        Demet Akbağ
        Demet Akbağ

        Müzikalin ilk gösterimine; Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Özge Gürel, Hande Soral, İsmail Demirci, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Oya Başar, Serkan Keskin, Şebnem Sönmez, Deniz Barut, Devrim Nas, Özge Özder, Özlem Öçalmaz gibi pek çok ünlü isim katıldı.

        1959’da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunundan uyarlanan Don Quixote Müzikali, Broadway’de 2 bin 328 kez sahnelenirken, gösterildiği dönemde beş dalda Tony Ödülü kazanarak müzikal tarihine adını yazdırmıştı.

        Kerem Alışık
        Kerem Alışık

        Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık müzikalin sonunda sahneye çıkarak şunları söyledi: “Tıpkı Don Kişot gibi ideallerimizin hayallerimizin peşinden koşarak zorluklarla savaşarak diken elimizi kanatmadan güle ulaşamayacağımızı bilerek geldik buralara… Ve bu siz değerli izleyicilerimiz sayesinde oldu. Gönülden teşekkür ediyorum.”

        İstanbul’da seyirci ile ilk kez buluşan müzikal, Ekim, Kasım, Aralık aylarında İstanbul ve Ankara’da seyirci ile buluşmaya devam edecek.

        Don Quixote Müzikali Ekim-Kasım-Aralık Program

        12-13-14-17 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        24- 25-26 Ekim- Ankara ATO Congresium

        10-19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM

        25 Kasım 2025- İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

        2-3-26 Aralık- İstanbul Zorlu PSM

        16 Aralık- İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

        #Don Kişot
        #müzikal
        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
        #Cengiz Bozkurt
