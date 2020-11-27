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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

DONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika buzlanma ve don uyarısı! - Hava durumu
Buzlanma ve don uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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