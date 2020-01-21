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HaberlerGündemDONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuzeye kar ve sağanak, güneye fırtına - Hava durumu

Meteoroloji'den kuzeye kar ve sağanak, güneye fırtına

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur beklenirken, Karadeniz sahil boyunca sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar yağışı kendisini gösterecek. Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu son dakika
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZİNCAN °C, 1°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu

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