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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den 33 il için sarı kod! Yağmur, kar ve fırtına uyarısı - 20 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 33 il için sarı kod! Yağmur, kar ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Antalya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurlu; Marmara'nın doğusu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi tahmin ediliyor. Akdeniz ile Ege'nin güneyinde poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:33
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        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 10°

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 12°

        Antalya

        Güneşli 12°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Bulutlu 12°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Karlı

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 12°

        HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİ ALTINDA

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI