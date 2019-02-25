Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu



ANKARA 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu



IZMIR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 9°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı



BOLU -2°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu



TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu



ERZURUM -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



DIYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu