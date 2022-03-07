Mart karı! Sibirya'dan geliyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin çarşamba gününden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacak soğuk ve kar yağışlı havanın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Türkiye bu hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Sibirya üzerinden gelen Aybar soğuk hava dalgasıyla birlikte soğuk ve kar yağışlı hava çarşamba günü yurda girerken, Marmara'da pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, karın yurda gireceği çarşamba gününden itibaren hava durumu ve hava sıcaklıkları şöyle olacak:

9 Mart Çarşamba: Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde sağanak, Marmara, iç Ege, İç Anadolu'da karla karışık yağmur, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 5/2, Ankara'da 6/3 ve İzmir'de 11/5 olması tahmin ediliyor.

10 Mart Perşembe: Marmara, iç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimleri de sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 3/0, Ankara'da 2/0 ve İzmir'de 6/3 olması bekleniyor.

11 Mart Cuma: Marmara, iç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de sağanak devam edecek. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 2/0, Ankara'da 1/-2 ve İzmir'de 6/2 olması tahmin ediliyor.