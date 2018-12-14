Verilere göre insanlar, bilgisayar klavyelerinde birbirlerine yakın harf ve sayı dizilerinden oluşan kolay tahmin edilebilir şifreler belirlemeye devam ediyor.

SplashData yazılım şirketi tarafından açıklanan yıllık verilere göre, "şifre" kelimesi ve "123456" rakamları yeniden en sık kullanılan şifreler oldu. "Donald" şifresi ise bu yıl ilk kez listeye girdi.

Yazılım şirketi, internette sızan 5 milyondan fazla şifreyi analiz ederek yedi yıldır elde edilen verileri gözden geçirdi.

2018'de "1234567" ve "12345678" gibi zayıf şifrelerin yanı sıra, yeni gelen şifreler arasında "!@#$%^&*" ("12345678" rakamlarına karşılık gelen özel karakterler) 20. sırada, "donald" ise 23. sırada yer alıyor.

"Futbol"un popülaritesi geçtiğimiz yıla göre 7 puan düşerek 16. sıraya geriledi. "Prenses" ise listede 11. sırada yer alıyor.

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