Donald Sutherland hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland'ın ölüm haberini oyuncu oğlu Kiefer Sutherland duyurdu; "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolün kendisini yıpratmadığını söyleyen Kiefer, Sutherland, babası Donald Sutherland’ın severek bu işi yaptığını vurguladı.