Donald Trump destekçisi Mel Gibson'a yeniden silah ruhsatı verildi

ABD Adalet Bakanlığı, 2011'de aile içi şiddet suçundan hüküm giyen Mel Gibson'ın yeniden silah sahibi olma hakkını onayladı. Başkanlık seçiminde Donald Trump'a desteğini açıklayan Gibson hakkındaki silah yasağının kaldırılması, ABD'de tartışma başlattı.

İki Oscar ödüllü oyuncu, o dönemki sevgilisini darp ettiği için 2011'de aile içi şiddetten hüküm giymiş, hapse girmemek için bu karara itiraz etmemişti. ABD'de federal kanunlar, aile içi şiddetten suçlu bulunan kişilerin silah sahibi olmasını engelliyor.

Ocak ayında Donald Trump tarafından Jon Voight ve Sylvester Stallone ile birlikte Hollywood'a 'özel elçi' olarak atanan Gibson, eyalet yasalarına bağlı olarak tekrar ateşli silah sahibi olabilecek. Gibson, suçluların silah sahibi olmasını yasaklayan Nevada'da ikamet ediyor, ancak Adalet Bakanlığı'nın yeniden silah taşıma hakkı verdiği 10 kişiden biri oldu.

Silahlanma karşıtı bir örgüt olan 'Brady United Against Gun Violence'ın başkanı Kris Brown, "Aile içi tacizcilere silah verirken 'suç konusunda sert' olduğunuzu iddia edemezsiniz. Trump yönetiminin Mel Gibson'a silah haklarını geri verme kararı, gerçek gündemlerini açığa çıkarıyor: Suçluların eline silahları geri vererek siyasi müttefikleri ödüllendirmek. Silahları tacizcilerden uzak tutuyoruz. Çünkü ateşli silahlar cinayet riskini yüzde 400 artırıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Mel Gibson'ın 'Force of Nature' filminden...

ABD Adalet Bakanlığı'nın aftan sorumlu yetkilisi Elizabeth Oyer'in geçen ay bu karara karşı çıktıktan bir gün sonra kovulduğu öne sürüldü. New York Times'a konuşan Oyer, Trump'la arası iyi olduğu için Gibson'ın silah sahibi olabilmesi gerektiğinin kendisine söylendiğini ifade ederek, "Bu, tehlikeli bir durum; siyasi değil, güvenlik meselesi" dedi.

69 yaşındaki Mel Gibson, daha önce de tartışmalı eylemleriyle gündeme gelmişti. 'Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi' (The Passion of the Christ) ve 'Cehennem Silahı'nın (Lethal Weapon) devam filmlerini hazırlayan Gibson, 2006'da Malibu'da alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınmış ve bir polis memuruna Yahudi düşmanı sözler sarf etmişti. Sonrasında yorumların "bir delilik anında ağzından kaçtığını" iddia ederek söyledikleri için özür dilemişti.