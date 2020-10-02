Donald Trump: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı için risk ne kadar büyük?

74 yaşındaki Trump koronavirüsün yaşlılar ve kalp hastaları dışında kimseyi etkilemediğini söylemişti

Koronavirüs'un bir kişiyi nasıl etkileyeceği konusundaki tahmin yürütmek çok zor ama Twitter'dan eşi ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğundan bu yana, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaşı ve kilosu bakımından uzmanların şimdiye kadar riskli diye nitelediği gruba girdiğine dikkat çekiliyor.

Buna karşılık Trump ve eşinin henüz hastalığın belirtilerini gösterip göstermediği bilinmiyor. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump ve 'First Lady' Melania Trump'ın Covid-19 olduklarını bir açıklama ile doğruladı.

Doktor Conley, "Bu akşam Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın SARS-Cov-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığının teyidini almış bulunuyorum. Başkan ve First Lady şu anda iyiler ve bu süreyi Beyaz Saray'da evde kalarak geçirecekler" dedi.

Conley, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben kendilerini dikkatle izleyeceğiz; ülkemizin bazı önde gelen uzmanları ve kurumlarından gelen desteği memnuniyetle karşılıyorum" diye ekledi.

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, başkanın seçimlere 32 gün kala koronavirüs pozitif çıkmasının birçok şeyi değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Risk grubunda

Bir hastanın Covid'den nasıl etkileneceği konusunda spekülasyonda bulunmak yanıltıcı olabiliyor.

Fakat Covid-19 salgını başladığından bu yana uzmanlar, virüsün özellikle 70 ve üzeri yaşlarda, başka önemli hastalıkları olan, düzenli egzersiz yapmayan, kilolu insanlar açısından daha büyük risk teşkil ettiği konusunda genel olarak birleşiyorlar.

ABD'deki verilere bakıldığında, 64-74 yaş grubundaki bir kişinin 20'li yaşlarındaki biriyle kıyaslandığında, Covid-19 olduğunda hastanede bakıma ihtiyaç duyması ihtimali beş kat daha fazla.

Aynı yaş grupları arasında kıyaslama yapıldığında ileri yaş grubundakilerin Covid-19'dan ölme ihtimali 20'li yaşlarındakilere göre yüzde 90 daha fazla.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol Merkezleri'nin açıkladığı rakamlara göre ülkede görülen her 10 Covid vakasından 8'i 65 yaşın üzerinde.

Beyaz Saray yaşlı bakımevlerine milyonlarca test gönderildiğini söylüyor

Ayrıca virüs erkekleri ve fazla kilolu olanları daha fazla etkiliyor görünüyor.

Fakat bu sadece büyük resim yani genel nüfus içindeki eğilim, dolayısıyla Trump'ın hastalığının bu yönde gelişeceği anlamına gelmiyor.

Trump, 74 yaşında ve aşırı kilolu; fakat bu yaşta hastaların sağlık durumu ve virüs karşısındaki dayanıklılığı büyük farklılıklar gösterebiliyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalardan Trump'ın hastalığın hangi belirtilerini gösterdiğini ya da herhangi bir belirti gösterip göstermediğini bilmiyoruz.

Maske takmamakla övünmüştü

Geçtiğimiz salı akşamı Başkanlık yarışının ilk televizyon tartışmasında Trump'la karşı karşıya gelen Demokrat rakibi Joe Biden'dan henüz bir tepki gelmedi.

Gözlemcilerin fazla bağrışmalı ve içeriksiz bulduğu televizyon tartışması sırasında Biden'ın sık sık sözünü kesip sesini bastıran Trump bir ara rakibini maske taktığı için alaya bile almıştı.

Trump, "Ben onun gibi maske takmıyorum. Ne zaman görsem yüzünde maske var. Gördüğüm en büyük maskeyle gelmiş " demişti.

Başkan ve eşinden önce dün de Beyaz Saray'ın önde gelen danışmanlarından ve Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Hope Hicks'in koronavirüs pozitif olduğu açıklanmıştı.

Trump daha iki gün önce televizyon tartışmasında Demokrat rakibi Joe Biden'ı maske taktığı için alaya almıştı

Düzenli olarak test oluyordu

Düzenli olarak koronavirüs testi olan Trump son haftalarda 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanya yürütüyor ve binlerce kişinin katıldığı mitinglere hitap ediyordu.

Başkan çoğunlukla maske takmıyor ve takanları da eleştiriyordu.

Kamu sağlığı uzmanları ise maske takmanın virüsün yayılmasını önlemede hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir.

Bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın "öldürücü düzeyde obez" olduğunu söylemişti.

Pelosi, başkanın daha önce koronavirüse karşı düzenli olarak aldığını açıkladığı hidroksiklorokini kullanmasının iyi bir fikir olmadığını, çünkü bu ilacın kalp sorunları olanlar açısından riskli olduğunu söylemiş ve başkanı da "öldürücü düzeyde obez" diye tanımlamıştı.

Trump bu sözlere karşılık "Ben ona cevap vermiyorum. Zaman israfı" demişti.

Seçim açısından anlamı ne?

Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Amerikalılara, endişelenmemelerini, Covid-19'un yaşlılar ve kalp hastalıkları olanlardan başka hiç kimseyi etkilemediğini söylemesinden bir hafta sonra Başkan'ın kendisi koronavirüs pozitif çıktı.

Seçime sadece 32 gün kala gelen bu haberinsarsıcı bir önem taşıdığını ne kadar vurgulasak azdır.

Başkan karantinaya girince, seçim mitingleri de ertelenecek ve önümüzdeki iki hafta içinde planlanan televizyondaki başkanlık tartışmalarının yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

Başkanın sürekli tekrarladığı "ulus olarak hastalığı kontrol altına aldıkları" mesajı, bizzat kendisinin hastalanmasıyla çürütülmüş oldu.

Daha bundan iki gün önce ilk televizyon tartışmasında Trump rakibi Joe Biden'i sık sık maske taktığı için ve seçim mitinglerine kendisi kadar büyük kalabalıklar toplamadığı için alaya almıştı.

Şimdi Beyaz Saray ve Trump'ın seçim kampanyası, başkanın neden kendisini doğru düzgün korumayan bir tutum benimsediği ve üst düzeyde daha kaç yetkilinin virüse maruz kaldığı sorularına muhatap olacak.

Bu tür ulusal çalkantı ortamlarında Amerikan kamuoyu genellikle istikrarı, yani başkanı desteklemeyi tercih etmiştir. Ama bu eğilim onu bu sorulardan korumaya yetmeyebilir.