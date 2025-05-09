Donald Trump: Merak etmeyin, James Bond gümrük vergisinden etkilenmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de ve dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde çekilen James Bond filmlerinin, ABD dışında yapılan filmlere gümrük vergisi koyma önerisinden etkilenmeyeceği yönündeki açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

Donald Trump geçen pazar, ABD dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş ve Amerikan film endüstrisinin, diğer ülkelerin film yapımcılarını cezbetmek için sunduğu teşvikler nedeniyle "çok hızlı bir şekilde öldüğünü" söylemişti.

Donald Trump, ABD Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakanlığı'na yurt dışında çekilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi koyma adımlarını başlatma yetkisi verdiğini söyledikten sonra Hollywood'u şaşırttı.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında; "Bildiğiniz gibi biz filme, film yapımcılarına gümrük vergileri koyuyoruz" diyen Trump, "Filmleri geri almak için bazı gümrük vergileri koyacağız. Çünkü birçoğu bu ülkeyi terk etti. Hepsi burada yaşıyor, para buradan geliyor, her şey buradan geliyor, ancak filmleri başka ülkelerde yapıyorlar. Bu yüzden, onları geri getirmek için bir şeyler yapacağız" ifadesini kullandı.

Sean Connery, 1963 yapımı 'Rusya'dan Sevgilerle' adlı Bond filminde

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Donald Trump, toplantıda İngiliz The London Times'ın sorusunu yanıtlarken; "Ama 'James Bond'un endişelenecek bir şeyi yok, bunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz, Sean Connery benim arkadaşımdı. Sean Connery, Aberdeen'de imar izni almama yardım etmişti. 'Bu herifin golf sahalarını inşa etmesine izin verin' demişti. Dört yıl boyunca uğraşmıştım ve Aberdeen'de bu imkansızdı. Sean Connery harika bir adamdı" ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın gümrük vergisi duyurusundan sonra yaşanan karmaşa üzerine Beyaz Saray, filmlere gümrük vergisi koyma konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını belirten bir açıklama yapmıştı. Bir sözcü; "Yönetim, Başkan Trump'ın ülkemizin ulusal ve ekonomik güvenliğini korurken, Hollywood'u tekrar harika yapma direktifini yerine getirmek için tüm seçenekleri araştırıyor" demişti.

Hollywood'dan gümrük vergisi açıklamasına dair ses yükselten ilk kişi, Whoopi Goldberg oldu. Oyuncu, Trump'a Hollywood'a karışmamasını söyledi ve "Buna başlamadan önce lütfen yumurta fiyatını düşürebilir misiniz?" diye sordu.