ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söyledi.

CNBC kanalına konuşan Trump, faiz kararlarının ekonomideki toparlanmaya sekte vurabileceğini belirterek "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi.

Trump, Fed'in borçlanma maliyetini artırdığını ve ekonomiyi yavaşlattığını ifade ederek, "Bu konuda mutlu değilim; ancak, aynı zamanda Fed'e hangisi iyiyse onu yapmaları konusunda izin veriyorum" dedi. Trump Fed Başkanı Jerome Powell'ı ise "çok iyi bir insan" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed faiz artırımlarına dair eleştirileri dolara negatif yansıdı. Dolar Endeksi 95,46'dan 94,93'e kadar gerilerken, kur da bir ara 4.80 TL altına dek

Trump'ın CNBC'yle röportajından sonra Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters, başkanın "Fed'in bağımsızlığına saygı duyduğunu" belirtti.

Eski Fed Dallas Şubesi Başkanı Richard Fisher ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, Amerikan ekonomisinin en büyük özelliklerinden birinin Merkez Bankasının bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

Fisher, "Ben Fed Başkanı Powell'ın yerinde olsam, Başkanı (Trump) görmezden gelerek işimi yapardım. Onun da bunu yapacağından eminim." şeklinde yorum yaptı.

Fed, Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 5 kez faiz artışı kararı aldı. Bu yıl 2 faiz artışı gerçekleştiren Fed'in, yıl sona ermeden 2 kez daha faizleri artırması bekleniyor.

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