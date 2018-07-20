Dalgalı bir seyir izlemeyi sürdüren dolar/TL, gelişmekte olan para birimlerindeki küresel ticaret endişeleri kaynaklı satış baskısına paralel olarak dün günü 4.80 üzerinde tamamlamıştı.

Küresel ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle piyasalar tarafından yakından takip edilen dolar endeksi yaklaşık yüzde 0.5 yükselirken, gelişmekte olan para birimleri genelinde de yüzde 2'ye yaklaşan değer kayıpları yaşandı.

Faizlerin sabit tutulduğu Güney Afrika'da rand yüzde 1.8 değer kaybı ile en çok değer kaybeden para birimi olurken TL

yüzde 1'in altındaki kayıpla genel olarak gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izledi.

Dolar / TL, 20 Temmuz sabah erken piyasalarda 4.8220 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.6208 TL'den işlem görüyor.

Bankacılar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izliyor.

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta 24 Temmuz'daki faiz kararı öncesi ise piyasalar yarın başlayan G20 toplantısını da takip ediyor. G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye'den katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantılardaki olası söylemleri izlenecek.

Donald Trump'ın dünkü FED çıkışı, faiz artışlarından ve güçlü dolardan memnun olmaması ve para politikalarına yönelik söyleminin piyasalara etkisinin nasıl olacağı ise soru işareti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA BELİRGİNLEŞİYOR

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımlanan Temmuz ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.28'den yüzde 13.88'e yükseldi.

Büyük bölümü finansal sektör olmak üzere finansal ve reel sektör katılımcılarının ve profesyonellerin beklentilerini yansıtan ankette enflasyon beklentilerindeki bozulmanın belirginleştiği görülüyor.

Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yıl sonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğunu da teyit ediyor.

Piyasalar TCMB'nin yüzde 15 üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine yükselen enflasyon raporu sonrası nasıl bir politika tepkisi vereceğini izliyor olacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ