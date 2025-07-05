Donald Trump: Ukrayna'nın savunma için ihtiyacı olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hava savunması konusunda aciliyet bulunduğunu ifade etmiş ve hava savunma sistemlerini satın alabileceklerini ya da kiralayabileceklerini dile getirmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma konusunda bir sevkiyat yapıp yapmayacağı tartışılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Trump, Patriot hava savunma sistemine ilişkin soruya "Onlara, savunma için ihtiyaçları olacak. Bir şeylere ihtiyaçları olacak çünkü çok sert vuruluyorlar." derken, insanların öldüğünü görmek istemediklerini dile getirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesine de değinerek, görüşmeden memnun olmadığını, Putin'in insanları öldürmeye devam etmek istediğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Trump ile olan görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunurken, görüşmenin bu zamana kadar gerçekleştirdikleri en iyi görüşme olduğunu ifade etti.

Hafta içinde, Ukrayna'ya sevk edilecek bazı mühimmatların Pentagon tarafından durdurulduğu bildirilmişti.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna için devreye girdiği ve ABD'den hava savunma sistemi alarak Ukrayna'ya temin edecekleri ifade edilmişti.