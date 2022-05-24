Döndü İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Döndü isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DÖNDÜ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Döndü ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Döndü adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Döndü isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

DÖNDÜ İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Döndü ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Gittiği yerden geri gelen. Din değiştiren, dönme. Henüz evlenmemiş kız.

DÖNDÜ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Döndü ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Döndü ismini koymak caizdir.

DÖNDÜ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Döndü ismini kullanan 82.744 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Döndü ismini kullanan 9.994 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Döndü ismini kullanan 9.866 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Döndü ismini kullanan 2.480 kişi bulunmaktadır.

DÖNDÜ ADININ ÖZELLİKLERİ

Döndü adına sahip kişiler, yeni şeyler keşfetmeyi çok severler. İçlerinde büyük bir merak arzusu vardır. Daima güler yüzlü ve nazik davranışları sayesinde ilginin odağı hâline gelirler. Evlerindeki sıcak ortamı arkadaş çevresinde de görmek arzusu içindedirler. Etrafında çok fazla arkadaşları yoktur; ancak samimi ve güvenebileceği dostları vardır. İş hayatlarında, çok fazla baskı altında olmayı sevmezler.