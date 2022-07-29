Dondurmadaki tehlikeye dikkat! 0:00 / 0:00

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, yaz aylarında tüketimi artan dondurmayla ilgili, "Dondurmada kristalleşme, buzlanma gibi değişiklikler bize o dondurmanın satış noktasına gelene kadar en az bir defa çözünüp donmuş olduğunu gösterir. Risk almamak adına bu şeklide olan dondurmalardan uzak durulmalıdır" dedi.

DONDURMA -18 º/-20 ºC'DE SAKLANMALI

Dondurmanın özellikle 18 yaş altı çocuk ve gençlerde tüketim oranlarının daha fazla olduğunu aktaran Boyu, "Hem hitap ettiği yaş grupları hem de yüksek tüketim oranları düşünüldüğünde gıda güvenliği açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir üründür. Dondurmada bu zamana kadar gıda zehirlenmelerine sebep olan birçok bakteri tespit edilmişse de bunlardan en önemli üç tanesi listeria monocytogenes, staphylococcus aureus ve salmonella enteritidis türleridir. Bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar, ürün içerisine bulaşmış olduğu sürece her dondurma çeşidi eşit seviyede tehlikelidir. Ayrıca ikinci bir önemli konu da dondurmanın muhafaza edilme koşullarıdır. Paketli ya da paketli olmayan tüm dondurmalar -18°C / -20°C veya daha düşük sıcaklıklarda saklanmalıdır" dedi.

ARTAN EKONOMİK MALİYETLER DONDURUCULARIN FİŞİNİ Mİ ÇEKTİRİYOR?

Artan ekonomik maliyetler nedeniyle bazı satıcıların dondurucuların fişini akşamdan çektiği iddia ediliyor. Abdussamed Boyu, üretim maliyetlerinin, tüm sektörleri zorlamaya başladığı gibi gıda sektörünü de oldukça zorladığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu nedenle satıcılar hatta üreticiler gıda güvenliği şartlarını düşünmeden hareket edebiliyorlar. Eğer bir satıcı örneğin dükkânı kapatırken derin dondurucunun fişini çekip sabah açtığında geri takıyorsa bu, erimiş ve tekrar donmuş dondurmaların ortaya çıkmasına neden olur. Bu ürünlerin tüketilmesi de ölümcül mikrobiyal zehirlenmelerle sonuçlanabilir."

ERİMİŞ DONDURMAYI TÜKETMEYİN

Boyu, mikroorganizmaların 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda tamamen yok olmadığını söyleyerek, sadece sıcaklığın seviyesine bağlı olarak sayılarının azaldığını dile getirdi.

Boyu, sözlerine şöyle devam etti: "-18°C’deki bir dondurmaya üretim esnasında herhangi bir mikroorganizma bulaştıysa, dondurma erirken sıcaklık 0°C’nin üstüne çıkmaya başladığında mikroorganizmalar tekrar çoğalmaya başlarlar. Sonrasında tekrar dondurma olsa bile mikrobiyal popülasyon artmış olacağından bu dondurmanın tüketilmesi uygun değildir."

DONDURMADA KRİSTALLEŞME, BUZLANMA, BOZUK SÜT TADI VARSA DİKKAT!

Tüketilmemesi gereken dondurmayı tanımlayan Boyu, "Dondurmada kristalleşme, buzlanma gibi değişiklikler bize o dondurmanın satış noktasına gelene kadar en az bir defa çözünüp donmuş olduğunu gösterir. Bu fiziksel değişimler bize çözünüp tekrar dondurma durumunu açık bir şekilde işaret ettiği için risk almamak adına bu şeklide olan dondurmalar tüketilmemelidir.

Dondurmada alışılmışın dışında veya içerisindeki aromadan farklı olarak bozuk süt ürünü tadı alınıyorsa ve ayrıca meyveli-kuruyemişli dondurmalarda bu çeşnilerin tadı bozuk olarak algılanıyorsa yüksek ihtimalle mikrobiyal bozulma gerçekleşmiştir. Bu şekilde olan dondurmalar tüketilmemelidir. Ancak her mikrobiyal bozulma kendini koku ile belli etmeyebilir. Bu nedenle paketi içinde bile olsa, erimiş ve tekrar dondurulmuş olduğundan şüphelendiğimiz dondurmaları tüketmemeliyiz. Dünyanın birçok ülkesinde dondurma kaynaklı mikrobiyal zehirlenmeler bildirilmiştir. Listeria, staphylococcus ve salmonella cinsine ait bazı türler genellikle bu zehirlenmelere neden olmuştur. Bu patojen bakterilerin etkilediği en zayıf hasta grupları da 18 yaş altı çocuk ve gençler olduğu için şüpheli olan ürünler hızla imha edilmelidir" diye konuştu.

DONDURMANIN EVDE YAPILMASI HERKES İÇİN EN DOĞRUSU

İdeal dondurmanın, üretim esnasında pastörizasyondan paketlemeye kadar hiçbir mikroorganizma bulaşına maruz kalmaması gerektiğine işaret eden Boyu, "Ayrıca dondurma çeşidine bağlı olarak ilk damlama süresinin Türk Gıda Kodeksine uygun olması gerekmektedir ve en önemlisi dondurma önceden erimiş ve tekrar dondurulmuş olmamalıdır.

Dondurmanın evde yapılması gerekli hijyen koşullarına dikkat edilmesi durumunda herkes için en doğrusudur ve bu iyi bir tercihtir. Ancak hem dondurma işleminin hem de karıştırmanın aynı anda yapılma gerekliliği, bazen evde yapımı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle size göre kaliteli olduğunu düşündüğünüz markaların paketli dondurmalarını, erimiş ve tekrar dondurulmuş olmamak kaydıyla, güvenle tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu.