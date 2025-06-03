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        Haberler Gündem Güncel Döner bıçağı çekmişti, gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Döner bıçağı çekmişti, gözaltına alındı

        Ankara'da otomobil sürücüsü G.A., 'yol verme' nedeniyle trafikte tartıştığı minibüs şoförüne döner bıçağı çekerek tehditler savurdu. Aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 00:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:10
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        Döner bıçağı çekmişti, gözaltına alındı
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde Sincan- Ulus hattında çalışan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla minibüs şoförünü tehdit etti ve hakaretler savurdu.

        Yaşananlar sırasında minibüste bulunan yolcular panik yaşadı. Ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsünün kimliği polis ekipleri tarafından tespit edildi.

        Şüpheli G.A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. G.A.'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, şüpheliye trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası işlemi uygulandığı da öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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