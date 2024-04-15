Dört çocuk annesi Miranda Kerr daha fazla çocuk istiyor
Dördüncü çocuğunu henüz 6 hafta önce dünyaya getiren ünlü model Miranda Kerr, daha fazla çocuk için "Asla, asla demem" çıkışı yaptı
Dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr, ailesini büyütmeye devam edecek. Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evli olan 40 yaşındaki Kerr, dördüncü çocuğunu dünyaya getirmesinden 6 hafta sonra yeniden anne olmak istediğini açıkladı.
Eski eşi Orlando Bloom'dan 12 yaşında Flynn adında bir oğlu olan, Spiegel ile evliliğinden 5 yaşında Hart, 4 yaşında Myles ve şubat ayında doğan Pierre adında çocukları olan ünlü model "Asla, asla demeyeceğim" ifadesini kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
Miranda Kerr; "Dürüst olmak gerekirse artık benim için tamam. Çok mutluyum. Küçük çocuğumuz doğalı 6 hafta oldu. Dört erkek çocuk" ifadesini kullandı.
Bir zamanların ünlü Victoria's Secret meleği; "Dört oğlumdan gerçekten çok memnun ve mutlu hissediyorum ama asla, asla demem, göreceğiz" şeklinde konuştu.
"DÖRT ERKEK ÇOCUK ÇOK ÇILGINCA"
Üç oğlunun da yeni doğan bebeğine karşı çok sevgi dolu olduğunu söyleyen Miranda Kerr; "O inanılmaz. Çok tatlı. Dört erkek çocuğa sahip olmak çok çılgınca, hepsi çok farklı" diye konuştu.
Şubat ayında en küçük oğlunu dünyaya getirmeden önce verdiği röportajda Miranda Kerr; "40 yaşında dördüncü çocuğuma hamile olmak, hayatımın mükemmel dönemi. Şükran doluyum" demişti.
Öte yandan Miranda Kerr, henüz lohusa olmasına rağmen lüks bir mücevher markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.
DOKUZ YILDIR BİRLİKTELER
33 yaşındaki ABD'li girişimci Evan Spiegel ile Miranda Kerr, ilişkilerine 2015'te başladı. 2.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Spiegel ile en çok kazanan modellerden biri olan Kerr, 2017'de evlendi.