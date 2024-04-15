Dört çocuk annesi Miranda Kerr daha fazla çocuk istiyor

Miranda Kerr; "Dürüst olmak gerekirse artık benim için tamam. Çok mutluyum. Küçük çocuğumuz doğalı 6 hafta oldu. Dört erkek çocuk" ifadesini kullandı.

Bir zamanların ünlü Victoria's Secret meleği; "Dört oğlumdan gerçekten çok memnun ve mutlu hissediyorum ama asla, asla demem, göreceğiz" şeklinde konuştu.