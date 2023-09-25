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İfadesinde yalnızca Beşir Karadeniz'in elinde silah gördüğünü beyan eden H.B., “Olay gerçekleştikten sonra ben diğer arkadaşlara 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söylediğimde Beşir Karadeniz bir oh çekti. Kendisi pişmanlık hissi taşıyor gibi değildi" dedi.

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“OH ÇEKTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM" Tanık beyanına karşı söz hakkı verilen sanık Beşir Karadeniz, “Benim kafam yerinde değildi. Dayak yemiştim, oh çektiğimi hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey demedim. Ben kas hastasıyım, şekerim ve tansiyonum var, psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum raporlarım da var. Tahliyemi talep ediyorum dedi. Kendisinin elinde silah olmadığını tanığın da bunu teyit ettiğini söyleyen bir diğer sanık Bekir Karadeniz ise, “Benim arabamdan silah aldığım iddia ediliyor. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Ben arabama binmek için oraya yönelmiştim. Tahliyemi istiyorum" dedi.