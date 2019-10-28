ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Chastity Patterson, dört yıl önce babasını kaybetti.

O tarihten itibaren yas tutan genç kadın, babasıyla bağını koparmamak için günlük yaşantısını babasının eski cep telefonu numarasına mesaj göndererek anlatmaya başladı. Patterson babasının ölümünün dördüncü yıl dönümü yaklaşırken "Yarın benim için zor bir gün olacak" diyerek başladığı mesajını, her zamanki gibi babasının telefon numarasına gönderdi.

Ancak Patterson, bu sefer babasını kaybettikten sonra ilk kez yolladığı mesaja cevap aldı.

Babasının telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adam, Chastity'nin mesajına duygulandıran bir mesaj gönderdi.

Mesajında kendisinin de baba olduğunu ve kızını araba kazasında kaybettiğini söyleyen Brad, yıllardır mesajlarını okuduğunu söyledi. Brad mesajında şu cümleleri kullandı:

"Merhaba tatlım. Ben senin baban değilim ama neredeyse son dört senedir senin mesajlarını alıyorum. Sabahları 'günaydın' mesajlarını iple çekiyorum, akşamları son gelişmelerini attığın mesajlarını ise merakla bekliyorum. Benim adım Brad. Kızımı 2014 yılının ağustos ayında bir araba kazasında kaybettim. Ve o zamandan beri beni senin mesajların ayakta tutuyor. Sen bana mesaj attığın zaman, bunu Tanrı'dan bir işaret olarak görüyorum. Sana yakın birini kaybettiğin için çok üzgünüm. Seni yıllar boyu dinledim, büyümene ve yıllar içinde başka birine dönüşmene şahit oldum. Yıllar boyunca mesajlarına cevap vermek istedim ama kalbini kırmak istemedim. Sen sıra dışı bir kadınsın ve kızım da hayatta olsa senin gibi biri olurdu diye umuyorum. Bana her gün mesaj attığın ve Tanrı'nın varlığını hatırlattığın için teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Zor zamanlardan geçmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Seninle gurur duyuyorum.

Chastity Patterson bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırım artık babamın dinlenmesine izin verebilirim" diye yazdı. 23 yaşındaki genç kadının paylaşımları sosyal medyada viral olurken yüzlerce kişi Chastity'ye destek mesajları yolladı.