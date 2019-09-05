Dörtlü Takrir kelimesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Siyasi bir kelime olan Dörtlü Takrir'in ne olduğunu sizler için araştırdık. Peki Dörtlü Takrir nedir, ne anlama gelir? Dörtlü Takrir kimlere, neden verilir? İşte Dörtlü Takrir'e dair detaylar...

DÖRTLÜ TAKRİR NEDİR?

7 Haziran 1945'te CHP grubuna verilmek üzere Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından hazırlanan, Anayasa ve demokrasiye uygun hareket edilmesi çağrısını içeren önerge Türk siyaset tarihine "4'lü takrir" olarak geçmişti.

Meclis'te yaşanan tartışmaların ardından 4 vekilden önergenin geri çekilmesi istense de bu talep reddedildi. İlerleyen günlerde Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP'den ihraç edilirken, Adnan Menderes ve Refik Koraltan da karara tepki göstererek CHP'den istifa etti. CHP'den ayrılan 4 isim Demokrat Parti'yi kurdu.

DÖRTLÜ TAKRİR NE ANLAMA GELİR?

Dörtlü Takrir, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre " önerge, anlatma" anlamına gelir.