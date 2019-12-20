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17 markasından biri olan DoubleTree by Hilton ile Adana'ya ilk kez giriş yapan Hilton, en yeni oteli DoubleTree by Hilton Adana ile kapılarını açıyor.

DoubleTree by Hilton Adana ikisi süit olmak üzere toplam 100 odasıyla misafirlerini ağırlayacak. Hilton için özel olarak üretilen yataklar, ergonomik çalışma alanları ve ücretsiz Wi-Fi imkanı sunan otelde jakuzili köşe delüks ve süit odalarla da lüks bir konaklama deneyim de yaşanabiliyor.

Kapalı bir yetişkin havuzu ile çocuk havuzunun bulunduğu modern sağlık kulübü; Türk hamamı, buhar odası, sauna ve masaj odalarını içeren SPA tesisinin yanı sıra, düğünler, iş toplantıları ve özel organizasyonlar için de hizmet verecek otel, 648 metrekare büyüklüğe sahip iki adet toplantı odası barındırıyor.

Tarihi tren garı ve Adana Havalimanı'na yakın bir lokasyonda yapılan otelin bünyesinde Big Chefs, Lush Up, The Tree Lobby gibi yeme içme mekanları da bulunuyor