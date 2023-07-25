Dövdü, sürükledi, kaçırdı
Olay, İstanbul'un Esenyurt semtinde meydana geldi. Taksim'de tanıştığı kişi tarafından darp edilen Moldovalı kadın olayı SHOW TV'ye anlattı.
Giriş: 25.07.2023 - 00:50
Olay, İstanbul'un Esenyurt semtinde meydana geldi.
Moldovalı kadın, geçtiğimiz hafta Taksim'de tanıştığı kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Saldırgan şahıs, o anları kaydedenlere de tehditler yağdırdı. Moldovalı kadın o anları SHOW TV'ye anlattı.
11 suç kaydı olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.