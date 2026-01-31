Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet’e göre dövme yaptırmak caiz mi?

Dövme neden dinen sakıncalı görülür?

İslam’da insan bedeni Allah’ın bir emaneti olarak kabul edilir. Bu nedenle bedene bilinçli ve kalıcı zarar veren müdahaleler dinen hoş karşılanmaz. Dövme işlemi, derinin altına boya maddesi enjekte edilerek kalıcı bir değişiklik yapılmasını içerir. Diyanet’e göre bu durum, yaratılışı kalıcı biçimde değiştirme kapsamında değerlendirilir.

Ayrıca İslam kaynaklarında, dövme yaptırmayı yasaklayan hadislere yer verilmiştir. Bu hadislerde dövme yapan ve yaptıran kişilerin kınandığı ifade edilir. Diyanet, bu rivayetleri esas alarak kalıcı dövmenin dinen uygun olmadığı görüşünü benimsemektedir.

Dövme yaptırmak ile dövmesi olmak aynı şey mi?

Diyanet, dövme yaptırmak ile geçmişte dövmesi olan kişinin durumunu birbirinden ayırmaktadır. Bilinçli şekilde dövme yaptırmak caiz görülmez ve günah kabul edilir. Ancak kişi dövmeyi yaptırdıktan sonra bu davranışının dinen sakıncalı olduğunu öğrenmişse, tövbe etmesi yeterli görülür.

Dövmenin bedende bulunmaya devam etmesi, tek başına yeni bir günah olarak değerlendirilmez. Çünkü dövme çoğu zaman tıbbi veya fiziksel sebeplerle kolayca silinemeyebilir. Bu durumda kişinin sorumluluğu, dövmeyi yaptırma fiiliyle sınırlı kabul edilir.

Dövmesi olan kişinin namazı kabul olur mu? Diyanet’e göre dövmesi olan bir kişinin namazı geçerlidir. Dövme, derinin altına işlendiği için abdeste ve gusle engel teşkil etmez. Su, derinin üstüne temas eder ve temizlik şartı yerine getirilmiş olur. Bu nedenle dövmesi olan kişi abdest alabilir, gusül abdesti alabilir ve namaz kılabilir. Ancak bu durum, dövmenin caiz olduğu anlamına gelmez. Namazın geçerli olması ile dövme yaptırmanın hükmü birbirinden ayrı konular olarak değerlendirilir. Geçici dövme (kına, çıkartma vb.) caiz mi? Diyanet, kalıcı olmayan ve derinin altına işlemeyen geçici dövmeleri farklı bir çerçevede ele alır. Kına, çıkartma dövme veya bir süre sonra kendiliğinden silinen boyalar, deriye zarar vermediği ve kalıcı olmadığı sürece caiz kabul edilir. Ancak bu tür uygulamaların da sağlık açısından zararlı olmaması ve dinen sakıncalı semboller içermemesi gerekir. Dövme sildirmek gerekir mi? Diyanet’e göre dövme sildirmek, sağlık açısından ciddi bir zarar doğuracaksa zorunlu değildir. Kişi dövme yaptırdığı için pişmanlık duyuyorsa ve sildirme imkânı varsa, bunu tercih etmesi güzel bir davranış olarak değerlendirilir. Ancak sildirme işlemi ciddi sağlık riski taşıyorsa, kişi tövbe etmekle yükümlü kabul edilir; dövmeyi mutlaka sildirmek zorunda değildir.