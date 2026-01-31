Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet’e göre dövme yaptırmak caiz mi?
Son yıllarda estetik ve kişisel ifade aracı olarak yaygınlaşan dövme, dinî açıdan da en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Kalıcı dövmelerden geçici dövmelere kadar farklı uygulamalar, "Dövme yaptırmak günah mı?", "Diyanet'e göre dövme caiz mi?", "Dövmesi olanın namazı kabul olur mu?" gibi pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin en temel ve bağlayıcı değerlendirmeler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalarda yer alıyor., Bu yazımızda Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet'e göre dövme yaptırmak caiz mi? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.
Dövme neden dinen sakıncalı görülür?
İslam’da insan bedeni Allah’ın bir emaneti olarak kabul edilir. Bu nedenle bedene bilinçli ve kalıcı zarar veren müdahaleler dinen hoş karşılanmaz. Dövme işlemi, derinin altına boya maddesi enjekte edilerek kalıcı bir değişiklik yapılmasını içerir. Diyanet’e göre bu durum, yaratılışı kalıcı biçimde değiştirme kapsamında değerlendirilir.
Ayrıca İslam kaynaklarında, dövme yaptırmayı yasaklayan hadislere yer verilmiştir. Bu hadislerde dövme yapan ve yaptıran kişilerin kınandığı ifade edilir. Diyanet, bu rivayetleri esas alarak kalıcı dövmenin dinen uygun olmadığı görüşünü benimsemektedir.
Dövme yaptırmak ile dövmesi olmak aynı şey mi?
Diyanet, dövme yaptırmak ile geçmişte dövmesi olan kişinin durumunu birbirinden ayırmaktadır. Bilinçli şekilde dövme yaptırmak caiz görülmez ve günah kabul edilir. Ancak kişi dövmeyi yaptırdıktan sonra bu davranışının dinen sakıncalı olduğunu öğrenmişse, tövbe etmesi yeterli görülür.
Dövmenin bedende bulunmaya devam etmesi, tek başına yeni bir günah olarak değerlendirilmez. Çünkü dövme çoğu zaman tıbbi veya fiziksel sebeplerle kolayca silinemeyebilir. Bu durumda kişinin sorumluluğu, dövmeyi yaptırma fiiliyle sınırlı kabul edilir.
Dövmesi olan kişinin namazı kabul olur mu?
Diyanet’e göre dövmesi olan bir kişinin namazı geçerlidir. Dövme, derinin altına işlendiği için abdeste ve gusle engel teşkil etmez. Su, derinin üstüne temas eder ve temizlik şartı yerine getirilmiş olur. Bu nedenle dövmesi olan kişi abdest alabilir, gusül abdesti alabilir ve namaz kılabilir.
Ancak bu durum, dövmenin caiz olduğu anlamına gelmez. Namazın geçerli olması ile dövme yaptırmanın hükmü birbirinden ayrı konular olarak değerlendirilir.
Geçici dövme (kına, çıkartma vb.) caiz mi?
Diyanet, kalıcı olmayan ve derinin altına işlemeyen geçici dövmeleri farklı bir çerçevede ele alır. Kına, çıkartma dövme veya bir süre sonra kendiliğinden silinen boyalar, deriye zarar vermediği ve kalıcı olmadığı sürece caiz kabul edilir. Ancak bu tür uygulamaların da sağlık açısından zararlı olmaması ve dinen sakıncalı semboller içermemesi gerekir.
Dövme sildirmek gerekir mi?
Diyanet’e göre dövme sildirmek, sağlık açısından ciddi bir zarar doğuracaksa zorunlu değildir. Kişi dövme yaptırdığı için pişmanlık duyuyorsa ve sildirme imkânı varsa, bunu tercih etmesi güzel bir davranış olarak değerlendirilir. Ancak sildirme işlemi ciddi sağlık riski taşıyorsa, kişi tövbe etmekle yükümlü kabul edilir; dövmeyi mutlaka sildirmek zorunda değildir.
Dövmenin süslenme amacı hükmü değiştirir mi?
İslam’da süslenme tamamen yasak değildir; ancak bunun ölçülü ve dinin koyduğu sınırlar içinde olması gerekir. Diyanet’e göre dövme, süslenme kapsamında değerlendirilemez. Çünkü dövme, geçici bir süs değil, bedende kalıcı değişiklik yapan bir uygulamadır. Bu nedenle “süslenme amacı” dövmenin hükmünü değiştirmez.
Erkekler ve kadınlar için hüküm farklı mı?
Diyanet’e göre dövme konusunda kadın ve erkek arasında hüküm farkı bulunmaz. Kalıcı dövme yaptırmak, her iki cins için de dinen caiz görülmez. Ölçü, kişinin cinsiyeti değil; yapılan işlemin niteliğidir.
Diyanet’in genel değerlendirmesi
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre dövme yaptırmak, İslam’ın beden anlayışı ve temizlik ilkeleriyle bağdaşmadığı için caiz değildir ve günah kabul edilir. Kalıcı dövmeler, yaratılışı değiştirme kapsamında değerlendirilir. Ancak dövmesi olan kişilerin ibadetleri geçerlidir ve bu kişilerin dinî hayattan dışlanması söz konusu değildir.
Sonuç olarak, Diyanet’e göre dövme yaptırmak dinen caiz değildir ve günah kabul edilir. Dövmesi olan kişilerin ise tövbe etmeleri, ibadetlerine devam etmeleri ve imkân varsa dövmeyi sildirmeleri tavsiye edilir. Kalıcı olmayan, geçici uygulamalar ise belirli şartlar altında caiz görülebilmektedir. Bu nedenle dövme konusu, estetik bir tercih olmanın ötesinde, dinî sorumluluk açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir mesele olarak öne çıkmaktadır.