Dövmeleri için sıraya giriyorlar!

Dövme yaptırmadan önce tasarım ve dövmeyi yaptıracağınız yerin hijyenikliği kadar, dövmeyi hangi sanatçıya yaptıracağınız da oldukça önemli. Ne de olsa yaptırdığınız dövme vücudunuzda bir ömür boyu kalacak. Helen Fernandes isimli dövme sanatçısı çizim konusunda pek başarılı sayılmaz ancak ona dövme yaptırmak isteyenler sıraya giriyor!