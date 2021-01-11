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HaberlerGündem3. SayfaSevgilisini bıçaklayıp öldürmüştü! Son dakika: Psikolojik tedavi görüyormuş
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Psikolojik tedavi görüyormuş!

Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) bıçaklayarak öldüren, ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27),yargılandığı davanın ikinci duruşmasından önce 'akıl sağlığı raporu' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Duruşmaya katılan 3 tanık da sanık Kemaloğlu hakkında "Arkadaşımız yaklaşık 3-4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" diye ifade verdi

Sevgilisini bıçaklayıp öldürmüştü! Son dakika: Psikolojik tedavi görüyormuş
Zeynep'i dövüp öldürmüştü! Psikolojik tedavi görüyormuş!
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DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar (25),geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alana habere göre Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Kemaloğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Zeynep Şenpınar ise memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi. Tutuklanan Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"ARKADAŞIMIZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Davanın ilk duruşması geçen 8 Ocak'ta yapıldı. Sanık Kemaloğlu, SEGBIS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Savunmasında "Olayın olduğu günü hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede yoğun bakımda açtım" dedi. Duruşmaya katılan 3 tanık da sanık Kemaloğlu hakkında "Arkadaşımız yaklaşık 3-4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" diye ifade verdi.

ADLİ TIP'TA MUAYENEYE ALINDI

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili davanın ikinci duruşması öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi.

Yazıda, sanık Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi. Muğla Kapalı Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edilen Kemaloğlu, Adli Tıp´ta muayeneye alındı.

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