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Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda'nın son bölümü, gündem oldu. Sevilen yarışmanın iddialı isimlerinden Gamze ile jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu'nun tartışması sonrası Gamze'nin son durumu merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda'da Gamze Taşkın diskalifiye mi edildi?

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  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    Doya Doya Moda yarışmasının son bölümüne Gamze Taşkın ile Gülşah Saraçoğlu arasındaki tartışma damga vurdu. Söz konusu olay sonrası yarışmanın izleyicileri; Doya Doya Moda Gamze Taşkın elendi mi, diskalifiye mi oldu, son durum nedir araştırmaları yapmaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    DOYA DOYA MODA'DA GAMZE AYRILDI MI?

    29 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan son Doya Doya Moda bölümünde jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze Taşkın, programdan ayrıldığını açıkladı.
  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    GAMZE TAŞKIN: SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR

    Sevilen yarışmaya veda eden Gamze Taşkın, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Doya Doya Moda'ya veda etmiş bulunmaktayım. Şu an eve geçiyorum. Bavulumu hazırlayıp hem iş hem de tatil amacıyla yurt dışı seyahatine çıkacağım. Programla ilgili söylemek istediklerim var elbette. Uçaktan inip müsait olduğumda sizlerle mini bir sohbetimiz olacak."
  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

    Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. 
  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    Kısmetse Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. 
  • Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi? Doya Doya Moda Gamze Taşkın diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Doya Doya Moda Gamze açıklaması

    Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.

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