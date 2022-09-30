Doya Doya Moda Gamze kimdir, elendi mi?

GAMZE TAŞKIN: SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR



Sevilen yarışmaya veda eden Gamze Taşkın, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Doya Doya Moda'ya veda etmiş bulunmaktayım. Şu an eve geçiyorum. Bavulumu hazırlayıp hem iş hem de tatil amacıyla yurt dışı seyahatine çıkacağım. Programla ilgili söylemek istediklerim var elbette. Uçaktan inip müsait olduğumda sizlerle mini bir sohbetimiz olacak."