Doya Doya Moda'da yeni hafta birinciliği için yarışan yarışmacılar "Kendi Konseptini Belirle" konseptiyle hazırlanmaya başladı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda haftanın ilk bölümünde Sabiha'nın olmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda Sabiha neden yok? Doya Doya Moda Sabiha yarışmadan ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA SABİHA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda takipçileri "Doya Doya Moda Sabiha elendi mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçen hafta boyunca en yüksek puanları toplayıp haftanın birincisi seçilen Sabiha, bugün 14.15'te başlayan yeni bölümde yer almadı. Doya Doya Moda Sabiha elenmedi. Sabiha'nın yapımdan özel izin aldığı öğrenildi. Daha önce yarışmacılardan Rabia'nın da özel izinle bir hafta yarışmamıştı. Sabiha'nın bu hafta yarışmayacağı ama geri döneceği açıklandı.