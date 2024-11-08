10. BURADA OLAN BURADA KALIR (2008)

Parti delisi karizmatik Jack Fuller ve ticaretle uğraşan Joy McNally'nin tesadüfi olarak Las Vegas’ta paylaştıkları gürültülü bir haftasonu, onlar için hayal meyal anlardan çok hatırlanacak izler bırakır…Bu iki tatilci New York’lu, hiçbir acı hissetmedikleri o anda Vegas-stili bir evlilik sözleşmesine imza atmamış olsalardı, kim bilir belki herşey farklı olurdu… Ama burası Vegas.. Üç milyon dolar kazanan çift… Ancak kazanan kim… Aslında Jack, Joy’un çeyrekliğini ödünç alarak kazandı… Ama Joy zaten makinenin başında oynuyordu… Ya da tam tersi miydi… Herneyse kime ait bu ganimet?

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