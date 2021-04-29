Dr. Eryazğan: Sağlık çalışanları isyan etme noktasında 0:00 / 0:00

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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, AHEF olarak tam kapanma kararını olumlu bulmakla birlikte eksik yanlarının olduğunu söyledi. Dr. Eryazğan, sağlık çalışanlarının psikolojik durumlarına da değinerek sağlık çalışanlarının da ebeveyn olduklarını ve çocuklarının bir buçuk yıldır görmezden gelindiğini belirterek, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Dr. Eryazğan, “AHEF olarak, salgının sadece sağlık alanında kontrol edilemeyeceğini, sosyal ve ekonomik boyutlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda önlemeler alınmasını beklediklerini sürekli gündeme getirdik” dedi.

"BU KİŞİLER HIZLICA AŞILANIRSA SALGINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILIR"

Dr. Eryazğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam kapanma kararından muaf tutulan kesimlerin aşılanması, bunlar dışındaki kişilerin yasağı delmesine izin verilmemesi gerekiyor. Özelikle muaf tutulan kesimin çok geniş olduğunu görüyoruz. Bu kişiler hızlıca aşılanırsa salgında önemli bir adım atılır. Ayrıca muaf tutulan kısım dışında kimsenin yasakları delmemesi gerekiyor. Sağlık tesislerine genelgedeki gibi randevulu başvurulmalı ve bu başvurular suistimal edilmemelidir. Bu aşılamanın hızlandırılması tüm toplum için bir fırsat ve 3 haftalık dönemde aşılamanın önemli oranda artırılması ile tam kapanmanın işe yarayabileceğini düşünüyoruz.”

"TÜM ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede esnek çalışma modelinden yararlanamayacak gruplar arasında sağlık çalışanlarının da yer almasının 13 aydır psikolojik olarak yorulan sağlık çalışanlarını artık isyan etme noktasına getirdiğini söyleyen Dr. Eryazğan, “Sağlık çalışanlarının birer insan olduğunu birer anne-baba olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. İnsanların mesleklerinin cezasını çocuklarının çekmesini kabul edemiyoruz. Kapıları üstlerine kilitleyip sağlık tesislerine can kurtarmaya gittiğimiz bu çocuklar ülkemizin geleceği, yarınlarımız… Ama bu genç neslin psikolojisini, aile bütünlüğünü param parça ediyoruz.

AHEF olarak bir an önce ek atamalarla sahadaki sağlık çalışanlarının desteklenmesini, esnek çalışma modelinin sağlık çalışanlarına da uygulanmasını, annelerin ve kronik hastalığı olan sağlıkçıların idari izne ayrılmasını istiyoruz. Ayrıca salgının ekonomik- sosyal boyutunun dikkate alınmasını, acil atama yapılarak personel desteği ile sağlık çalışanlarının biraz olsun nefes almasının sağlanmasını, eksik kadro sorununun giderilmesini, hızlı aşı tedariki ve hızlı aşılama ile salgının önüne geçilmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının mutlaka esnek çalıştırılmasını ve tüm özlük haklarının verilmesini bekliyoruz. Eğer bu noktalar 13 aydır olduğu gibi görmezden gelinmeye devam edilirse bu kapanmanın kısa vadedeki tüm pozitif etkilerinin yok olacağını biliyoruz" diye konuştu.