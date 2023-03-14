'Dr. Kıyamet'ten finansal çöküş ürünleri

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Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, büyük bir piyasa çöküşünde yatırımcılara bir alternatif güvenli liman sunacak finansal ürünler sunmak üzere Goldman Sachs ile ortaklık yaptı.

Atlas Capital Team'in eş kurucusu olan Roubini, kontrolden çıkmış enflasyon, iklim değişikliği ve sivil huzursuzluk gibi yüksek riskli durumlara karşı koruma sağlayacak yatırım stratejileri geliştirilmesine yardım ediyor.

Atlas Capital Team Index (ACT) altın ve ABD gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yanı sıra kısa vadeli ve enflasyona karşı korumalı ABD Hazine kağıtlarının bir karışımını sunuyor.