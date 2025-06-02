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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens, Türkiye'ye veda etti! - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens, Türkiye'ye veda etti!

        Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu Dries Mertens, ülkesine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:20
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        Dries Mertens, Türkiye'ye veda etti!
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        Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrıldı.

        İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.

        Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

        Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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