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Sürücü İlker O.'ya drift yapmak, kazaya neden olmak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetinin yanında bulunmamasından dolayı 37 bin Türk Lirası ceza kesildi. Mağazada ise 50 bin liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.