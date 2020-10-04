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HaberlerGündem3. SayfaDrift yapan araç durağa daldı: 3 yaralı!
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Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı

Drift yapan araç durağa daldı: 3 yaralı!
AA

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Olayda, 44 AAK 168 plakalı otomobilin sürücüsü İ.A., drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İHA'nın haberine göre, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Otomobil, otobüs durağının direğine çarparak durabilirken, durakta otobüs bekleyen Betül D., otomobilde bulunan sürücü İ.A. ile M.G. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Betül D. Darıca Farabi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ve ve M.G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü İ.A.’ya polis ekipleri tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği için 6 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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