Drifte ceza yağdı! 20 saniyeye 12 bin lira 0:00 / 0:00

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Afyonkarahisar ve İstanbul'da otomobil ve motosikletle patinaj çekip, drift atan sürücülere toplamda 18 bin 796 TL para cezası kesildi.



İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada bir şahsın patinaj çektiği ve ardından drift attığı videonun dolaştığı yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede videoya ulaşıp, aracın plakasını tespit etti.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

42 BVN 52 plakalı aracı bulan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak araç sürücüsünün A.F.K. (17) olduğunu belirledi. Ardından genci gözaltına alan ekipler, trafikte adeta dehşet saçan ve ehliyeti olmayan gence drift atma suçundan 6 bin 700 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesti.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA DA YAKALANDI

AA'nın haberine göre, İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir düğün konvoyu sırasında trafiği ve vatandaşları tehlikeye düşürecek hareketler yapan 34 CTA 852 plakalı motosikletin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletin sürücüsünün Hacı Eymen A. olduğunu tespit etti. Yakalanıp gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 bin 700 lira para cezası uygulandığı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu, motosikletinse 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.