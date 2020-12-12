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Drogba'dan Sneijder'a: Hadi geri dönelim!

Galatasaray'ın eski yıldızları Juventus zaferinin yıl dönümünde bir araya gelirken Didier Drogba'nın Wesley Sneijder'e "Hadi geri dönelim dostum" demesi dikkat çekti

Drogba'dan Sneijder'a: Hadi geri dönelim! - HABERLER
"Hadi geri dönelim!"
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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile sarı-kırmızılı takımın eski yıldızları Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Albert Riera, unutulmaz Juventus zaferinin yıl dönümünde online olarak bir araya geldi.

11 Aralık 2013'te Sneijder'ın golüyle 1-0 biten maçla ilgili konuşan oyuncuların konuşmaları Galatasaray mobil uygulaması üzerinden taraftarlara ulaştırıldı.

Sneijder, golü, "Koşuyordum, top geldi ve vurdum. Kaleye bakmadım bile" sözleriyle anlattı.

Hollandalı isim, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı sen mi oldun?" diyerek espri yaparken Didier Drogba da "Sneijder, hadi geri dönelim dostum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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