        Drone sesinden tedirgin oldu, yuvasını terk etmedi!

        Drone sesinden tedirgin olan kızıl tilki, yuvasını terk etmedi

        Ardahan'da kızıl tilki, kendisine yaklaşan dronu tedirgin bir şekilde izledi ancak yuvasının yanından ayrılmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:59
        Sesinden tedirgin oldu, yuvasını terk etmedi!
        Ardahan şehir merkezine yakın bir bölgede kızıl tilkiyi kaydetmek isteyen Hacı Osman Yıldız, drone uçurdu.

        Yıldız, drone kamerasıyla arazide gördüğü kızıl tilkiyi yakından görüntülemek istedi.

        Kendisine yaklaşan drone'u gören tilkinin kısa süreli yaşadığı tedirginlik kameraya yansıdı.

        Yuvasının önündeki tilki, yakınına kadar gelen drone'a rağmen yerinden ayrılmadı.

        Yuvasının etrafında çember çizerek dolaşan tilki, drone kamerasıyla kaydedildi.

        #kızıl tilki
        #Ardahan
        #DRONE
