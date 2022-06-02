DSA’nın adayı Av. Mustafa Köroğlu

Ankara Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu ekim ayında yapmaya hazırlanıyor. Daha önce yapılan seçimlerde başkanları daima başkanları belirleyen Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nda (DSA) bir ön seçim gerçekleştirdi.

Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçilmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen ancak daha sonra görevinden istifa eden Kemal Koranel’in yeniden aday adayı olduğu ön seçimde, Veysel Kırıcı, Şenal Sarıhan, Mustafa Köroğlu, Hava Orhon ve Deniz Aksoy yarıştı.

9 bin 272 avukatın oy kullandığı seçimde, adaylardan Avukat Mustafa Köroğlu en çok oyu alarak DSA'nın Ankara Baro Başkan adayı oldu. Bu sonuçla Köroğlu’nun Ekim ayında yapılacak, genel kurulda Ankara Barosu Başkanlığı’nın en güçlü adayı oldu.