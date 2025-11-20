DSİ 1389 personel alımı başvurusu bugün sona eriyor! 2025 İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir. Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacak.

Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025-22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Adayların, 08 Aralık 2025-19 Aralık 2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyecek.

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna (Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna (Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.