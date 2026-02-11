Canlı
        Haberler Bilgi Gündem DSİ kura çekiliş takvimi: 2026 Devlet Su İşleri personel alımı kurası ne zaman? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DSİ kura çekiliş takvimi: 2026 Devlet Su İşleri personel alımı kurası ne zaman?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1.389 kişilik personel alımı için başvuru süreci geride kaldı. 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan müracaatların ardından şimdi sıra kura aşamasına geldi. Türkiye genelinde binlerce aday, istihdam edilecek isimlerin belirleneceği kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Gözler, DSİ'den gelecek resmi takvim açıklamasına çevrildi. İşte detaylar...

        Giriş: 11.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:42
        1

        İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilan kapsamında 1.389 personel alımı gerçekleştirecek olan DSİ’de başvuru maratonu tamamlandı. 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonrası adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sürecin bir sonraki adımı olan kura çekimiyle birlikte asil ve yedek listelerin netleşmesi beklenirken, kura tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. DSİ’nin duyuracağı resmi açıklama, sürecin seyrini belirleyecek. İşte merak edilenler...

        2

        DSİ KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

        Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        3

        Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        4

        DSİ PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ

        Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.

        5

        DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

        Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

        210 usta yardımcısı

        154 aşçı yardımcısı

        154 şoför

        140 düz işçi

        116 bakımcı-yağcı

        105 sürveyan

        69 sondaj işçisi

        66 treyler operatör yardımcısı

        64 laborant yardımcısı

        59 teknisyen

        58 topoğraf

        44 bekçi,

        19 su dağıtım teknisyeni

        15 akaryakıtçı

        13 hidrolog yardımcısı

        7 jeofizik teknisyeni

        5 alet operatörü

        2 teknik ressam

        2 pompaj istasyonu operatörü

        1 döşemeci yardımcısı

        1 fotoğrafçı

        1 kompresör operatörü

        Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

        84 operatör

