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2023 DSİ kura sonuçları: DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Devlet Su İşleri (DSİ) 908 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşti. Başvurularını 22 Nisan tarihine kadar tamamlayan adaylar, DSİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu kapsamda DSİ kura çekim sonuçları noter huzurunda 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacağı duyurulmuştu. İşte 2023 DSİ işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

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  • DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    17 Nisan tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları 24 Nisan tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden gerçekleşen başvuruların ardından, gözler DSİ işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre DSİ 908 işçi alımı, sınavsız kura çekimi ile belirlenecek. Peki, "DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DSİ sürekli işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    DSİ işçi alımı kuraları 3 Mayıs yani bugün noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura sonuçlarının saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor. 
  • DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
  • DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.
  • DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

    Taşra teşkilatında görevlendirilecek 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.
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