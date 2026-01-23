Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DSİ personel alımı kurası ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, DSİ 1389 işçi alımı kadro dağılımı nasıl?

        DSİ personel alımı kura tarihi: DSİ 1389 personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personel alımı başvuruları 17 - 21 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından gözler DSİ kura çekilişine döndü. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1389 personel istihdamı gerçekleşecek. Peki, DSİ personel alımı kura tarihi ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 23.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:03
        1

        DSİ 1389 personel alımı kura çekilişi için bekleyiş sürüyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında adaylar başvurularını gerçekleştirdi. Başvurular doğrultusunda atanacak adayların 1.305 adedi doğrudan noter kurasıyla, 84 adedi ise sınav ile belirlenecek. Bu kapsamda “DSİ personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        DSİ 1389 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2026 yılında 1.389 personel alımı yapacak.

        Bu kadroların 1.305’i doğrudan noter kurasıyla, 84’ü ise sınav yöntemiyle belirlenecek.

        3

        DSİ PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

        DSİ personel alımı için kura çekilişi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        Kura çekilişinin yapılacağı yer ve saati ise alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfaları üzerinden duyurulacak.

        4

        DSİ PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1.305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

        Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

        210 Usta yardımcısı,

        154 Aşçı yardımcısı,

        154 Şoför,

        140 Düz işçi,

        116 Bakımcı-yağcı,

        105 Sürveyan,

        69 Sondaj işçisi,

        66 Treyler operatör yardımcısı,

        64 Laborant yardımcısı,

        59 Teknisyen,

        58 Topoğraf,

        44 Bekçi,

        19 Su dağıtım teknisyeni,

        5

        15 Akaryakıtçı,

        13 Hidrolog yardımcısı,

        7 Jeofizik teknisyeni,

        5 Alet operatörü,

        2 Teknik ressam,

        2 Pompaj istasyonu operatörü,

        1 Döşemeci yardımcısı,

        1 Fotoğrafçı,

        1 Kompresör operatörü,

        Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

        84 Operatör

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
