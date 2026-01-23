DSİ 1389 personel alımı kura çekilişi için bekleyiş sürüyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında adaylar başvurularını gerçekleştirdi. Başvurular doğrultusunda atanacak adayların 1.305 adedi doğrudan noter kurasıyla, 84 adedi ise sınav ile belirlenecek. Bu kapsamda “DSİ personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...