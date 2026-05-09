Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ Başkanı'ndan "sakin olun" çağrısı - Haberler

        DSÖ Başkanı'ndan "sakin olun" çağrısı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin İspanya'nın Tenerife Adası'na yaklaşması sonrası kamuoyunda artan endişelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir COVID-19 değil" diyerek halkı sakin olmaya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ Başkanı'ndan "sakin olun" çağrısı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020’deki pandemi travmasının halen taze olduğunu bildiğini belirterek, mevcut halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguladı.

        ANKA'nın haberine göre, Tedros, “Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor; bu yeni bir COVID-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede” ifadelerini kullandı.

        DSÖ Başkanı, gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu, durumun ciddi ancak Tenerife halkı için riskin düşük değerlendirildiğini söyledi. Tedros, şu ana kadar gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, DSÖ uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanın hazır olduğunu belirtti.

        "BU YOLCULARLA KARŞILAŞMAYACAKSINIZ"

        Ghebreyesus, İspanyol yetkililerin, yolcuların Granadilla’daki endüstriyel limana kontrollü şekilde indirileceği, yerleşim bölgelerinden uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bir plan hazırlandığını kaydetti.

        Tedros, “Siz ya da aileleriniz bu yolcularla karşılaşmayacaksınız” dedi.

        Tedros ayrıca İspanya hükümetinin gemiyi kabul etmesini “dayanışma ve ahlaki sorumluluk örneği” olarak nitelendirdi. Tenerife’nin yeterli sağlık kapasitesi ve altyapısı nedeniyle seçildiğini belirten Ghebreyesus, operasyonu yerinde gözlemlemek üzere adaya gitmeyi planladığını da açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki 'Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı' ziyarete açıldı

        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı, kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları