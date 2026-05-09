DSÖ Başkanı'ndan "sakin olun" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020’deki pandemi travmasının halen taze olduğunu bildiğini belirterek, mevcut halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguladı.

ANKA'nın haberine göre, Tedros, “Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor; bu yeni bir COVID-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede” ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı, gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu, durumun ciddi ancak Tenerife halkı için riskin düşük değerlendirildiğini söyledi. Tedros, şu ana kadar gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, DSÖ uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanın hazır olduğunu belirtti.

"BU YOLCULARLA KARŞILAŞMAYACAKSINIZ"

Ghebreyesus, İspanyol yetkililerin, yolcuların Granadilla’daki endüstriyel limana kontrollü şekilde indirileceği, yerleşim bölgelerinden uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bir plan hazırlandığını kaydetti.

Tedros, “Siz ya da aileleriniz bu yolcularla karşılaşmayacaksınız” dedi.

Tedros ayrıca İspanya hükümetinin gemiyi kabul etmesini “dayanışma ve ahlaki sorumluluk örneği” olarak nitelendirdi. Tenerife’nin yeterli sağlık kapasitesi ve altyapısı nedeniyle seçildiğini belirten Ghebreyesus, operasyonu yerinde gözlemlemek üzere adaya gitmeyi planladığını da açıkladı.